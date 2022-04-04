Готовить вкусно и полезно обучат пенсионеров Уссурийска на бесплатных мастер-классах

Пенсионеров Приморского края приглашают на бесплатные кулинарные мастер-классы (6+), которые пройдут во Владивостоке, Артёме, Находке и Уссурийске с мая по июль этого года.
Популярные статьи
- Если в России запретят вывески на иностранных языках: Уссурийск на следующий день
- Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и технике ВСУ
- Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Свежие комментарии