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ФСИН создаст семь «суперколоний» к 2035 году

ФСИН создаст семь «суперколоний» к 2035 году

К 2035 году в России планируется построить семь крупных учреждений нового формата, которые объединят функции следственных изоляторов, тюрем и исправительных колоний.

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