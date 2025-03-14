Воробьев: еще 5 пешеходных переходов через ж/д пути построят в Подмосковье

Еще пять современных пешеходных переходов через железную дорогу построят в Подмосковье. До конца года они появятся в Люберцах, Лобне и Одинцове, а в 2026-м такой объект возведут в Раменском, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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