Американские танки Abrams впервые заметили на линии фронта под Авдеевкой

РИАМО - 25 фев. Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что американские танки Abrams впервые заметили у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки, сообщает ТАСС.
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