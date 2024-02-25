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Американские танки Abrams впервые заметили на линии фронта под Авдеевкой

Американские танки Abrams впервые заметили на линии фронта под Авдеевкой

РИАМО - 25 фев. Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что американские танки Abrams впервые заметили у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки, сообщает ТАСС.

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