«А через пару лет приходит Россия и стучится в дверь»: в Euroclear почуяли неладное

Svetlana Kuzmina

"...о необходимости «передачи обязательств» органам ЕС, чтобы претензии предъявлялись им." И что толку, ну, получит Euroclear такие "гарантии", которые Брюссель исполнять не будет - найдет причину. И что тогда? А тогда "пузырь" лопнет.