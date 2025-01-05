Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«А через пару лет приходит Россия и стучится в дверь»: в Euroclear почуяли неладное

«А через пару лет приходит Россия и стучится в дверь»: в Euroclear почуяли неладное

В конце декабря власти Украины получили от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных в западных странах российских активов, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;...о необходимости «передачи обязательств» органам ЕС, чтобы претензии предъявлялись им.&quot;                                                                                                               И что толку, ну, получит Euroclear такие &quot;гарантии&quot;, которые Брюссель исполнять не будет - найдет причину. И что тогда? А тогда &quot;пузырь&quot; лопнет.
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