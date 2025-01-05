«А через пару лет приходит Россия и стучится в дверь»: в Euroclear почуяли неладное

В конце декабря власти Украины получили от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных в западных странах российских активов, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
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