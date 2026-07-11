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Эммануэль Пети: «Футбол медленно, но верно становится американским спортом. На ЧМ происходит много вещей, который раньше не было никогда. Мы должны беречь игру»

Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети считает, что футбол становится американским видом спорта на фоне коммерциализации ЧМ-2026 .

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