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Лукашенко: Минск будет способствовать обмену пленными между Россией и Украиной

Лукашенко: Минск будет способствовать обмену пленными между Россией и Украиной

Белоруссия будет и далее способствовать процессу обмена военнопленными между Россией и Украиной, если этого захотят в Москве и в Киеве, заявил белорусский президент Александр Лукашенко журналистам НТВ на саммите БРИКС в Казани.

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