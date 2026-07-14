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Долгосрочные держатели биткоина снова начинают накапливать монеты

Данные on-chain-аналитики показывают, что долгосрочные держатели биткоина (LTH) вновь фиксируют положительный приток предложения в свои кошельки — показатель LTH Supply Inflow держится на уровне около 385 тысяч BTC по скользящей средней EMA(30).

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