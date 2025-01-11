Сосиска с препятствиями: как превратить «Войну и мир» в литературный аттракцион

Во вступлении к своему исследованию «Войны и мира» Вячеслав Курицын делится воспоминанием, как впервые наткнулся на толстовский роман в восьмилетнем возрасте и был поражен удивительным миксом русского и французского языка на первых же страницах.
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