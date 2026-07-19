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Овечкин не уедет играть в Россию сразу после побития рекорда Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Сам себе не разрешу. Но последняя игра у меня будет за «Динамо»

Капитан « Вашингтона » Александр Овечкин вновь заявил, что намерен завершить карьеру хоккеиста в московском «Динамо».

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