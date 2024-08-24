Назван процент поддельных запчастей на авторынке

Автоэксперт Ракитин: 35 процентов запчастей в России являются контрафактом Контрафактные запчасти на российском автомобильном рынке занимают 35 процентов продукции, автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии