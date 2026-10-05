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Журнал «Профиль»

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Когда в Москве выпадет первый снег, спрогнозировали метеорологи

В Москве и Подмосковье первый снег возможен в конце октября, но он быстро растает. Следующий снежный покров вероятен в начале ноября.

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