Когда Россия станет страной электромобилей?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Продажи электромобилей в России в 2023 году выросли на 31% – можно ли считать, что это направление всё же победило обычные ДВС?Ответ экспертаНикита Гудков, заместитель главного редактора:– Конечно, нет.