Суд Новосибирска приговорил женщину к 2 годам за убийство младенца

В Новосибирске женщина получила 2 года колонии-поселения за убийство своей новорожденной дочери. Преступление произошло с 13 по 14 февраля 2026 года в Ленинском районе.
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