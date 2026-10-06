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Царьград

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Суд Новосибирска приговорил женщину к 2 годам за убийство младенца

Суд Новосибирска приговорил женщину к 2 годам за убийство младенца

В Новосибирске женщина получила 2 года колонии-поселения за убийство своей новорожденной дочери. Преступление произошло с 13 по 14 февраля 2026 года в Ленинском районе.

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