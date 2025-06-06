Intel проводит четкую границу, чтобы повысить валовую прибыль

Intel не будет рассматривать проекты, которые не обещают удвоить прибыль в будущем. Мишель Джонстон Холтаус, генеральный директор Intel Products, объявила на глобальной технологической конференции Bank of America, что Intel больше не будет одобрять новые проекты, которые не могут гарантировать валовую прибыль не менее 50% «исходя из ряда отраслевых ожиданий».