В Севастополе определили лауреатов городской премии 2024 года

Накануне Дня города в Севастополе определили лауреатов городской премии текущего года. По результатам проведенной оценки достижений в работе премия в области культуры присуждена преподавателю Детской музыкальной школы №1 имени Римского-Корсакова Ларисе Денисовой, в области медицины – заведующему отделением электрозвуковой диагностики Первой горбольницы Василию Понеполяку.