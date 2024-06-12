В Севастополе определили лауреатов городской премии 2024 года

Накануне Дня города в Севастополе определили лауреатов городской премии текущего года. По результатам проведенной оценки достижений в работе премия в области культуры присуждена преподавателю Детской музыкальной школы №1 имени Римского-Корсакова Ларисе Денисовой, в области медицины – заведующему отделением электрозвуковой диагностики Первой горбольницы Василию Понеполяку.
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