Синди Кроуфорд и Ренди Гербер впервые вышли вместе после смерти сына Пресли — держась за руки

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер впервые после смерти 27-летнего сына Пресли появились на публике. 10 октября их заметили на пляже Зума-Бич в Малибу — вместе, держась за руки.
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