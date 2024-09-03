Чистка продолжается: замглавы ЛенВО, экс-начальник департамента МО задержан по делу о коррупции

Следователи задержали заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова.
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Следователи задержали заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова.
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