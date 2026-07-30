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Фетисов — о продлении отстранения российских сборных: «Русофобы издеваются над самой крутой хоккейной державой»

Фетисов — о продлении отстранения российских сборных: «Русофобы издеваются над самой крутой хоккейной державой»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) о продлении отстранения российских сборных.

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