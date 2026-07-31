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Zero Hedge

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Tesla Weighs China Spinoff As Potential SpaceX Merger Looms

Tesla Weighs China Spinoff As Potential SpaceX Merger Looms

Tesla Weighs China Spinoff As Potential SpaceX Merger Looms Tesla is reportedly evaluating whether to separate its China operations through a sale, spinoff, or other restructuring as it considers a possible future merger with SpaceX, according to a new report from the Wall Street Journal.

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