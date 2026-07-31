Tesla Weighs China Spinoff As Potential SpaceX Merger Looms Tesla is reportedly evaluating whether to separate its China operations through a sale, spinoff, or other restructuring as it considers a possible future merger with SpaceX, according to a new report from the Wall Street Journal.
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