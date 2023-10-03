В Челябинске бойцы СВО помогают друг другу

Побывав «за ленточкой» многие становятся родными по духу. О том, как специальная военная операция объединяет людей, рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты Челябинской области по патриотическому воспитанию, ветеранскому наставничеству и добровольчеству Евгений Савченко.