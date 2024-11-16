Нас калечили польские патроны, — ВСУшник

Украинским военным, набранным в ВСУ из мест заключения, выдавали на полигоне польские боеприпасы, которые могли взорваться в стволе и покалечить человека, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец, попавший в украинские войска из колонии.