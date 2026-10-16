Решение о времени начала занятий можно оставить за образовательными учреждениями Начало занятий в российских школах могут рекомендовать переносить с 08:00 на 09:00 в осенне-зимний период.
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