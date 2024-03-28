На Украине заметили стагнацию ВСУ в зоне боевых действий

Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о стагнации ВСУ в зоне боевых действий. Он объяснил это нехваткой ресурсов у военнослужащих и отметил, что сейчас Украина не может планировать наступательные операции.
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