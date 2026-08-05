Пленный ВСУ: В 2014 году украинцы выбирали мир между регионами

«Пусть отдают Донецк и Луганск, главное — войны не будет», — такую позицию он описал как массовую. Сам Борщук признался, что тоже верил в мирное решение: думал, что родственники смогут свободно ездить друг к другу и жизнь нормализуется.
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