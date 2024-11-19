Прогноз погоды в Крыму на 19 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 19 ноябряВ Симферополе +12 и небольшой дождьВ Севастополе +14 и небольшой дождьВ Евпатории +14 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +13 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +13 и малооблачноВ Ялте +14 и небольшой дождьВ Алуште +14 и дождьВ Керчи +11 и небольшой дожд.