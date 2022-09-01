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Более 500 детей-нарушителей выявила транспортная полиция Уссурийска за 2022 год

Более 500 детей-нарушителей выявила транспортная полиция Уссурийска за 2022 год

Ко Дню знаний в транспортной полиции Уссурийска подведены итоги работы с несовершеннолетними за истекший период 2022 года.

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