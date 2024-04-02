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Леонид Огуль: «Пациенты из Астраханской области смогут получать высокотехнологичную медпомощь в Санкт-Петербурге»

Леонид Огуль: «Пациенты из Астраханской области смогут получать высокотехнологичную медпомощь в Санкт-Петербурге»

Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль посетил Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт Фтизиопульмонологии, где обсудил с руководством НИИ вопрос об оказании высокотехнологичной помощи пациентам из Астраханской области и других регионов России.

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