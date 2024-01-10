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Годовалый внук Оззи Осборна стал настоящей звездой подкаста

Годовалый внук Оззи Осборна стал настоящей звездой подкаста

В новом видео семейства Осборн малыш перетянул на себя все внимание Дочь Шэрон и Оззи Осборн впервые стала мамой ровно год назад — в начале января 2023 года, о чем девушка незамедлительно сообщила в соцсетях.

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