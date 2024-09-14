Антонов допустил, что США могли разрешить ВСУ бить оружием Запада вглубь России

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов не исключил, что глава Соединенных Штатов Джо Байден и британский премьер Кир Стармер по результатам их встречи могут объявить о разрешении украинской стороне наносить удары вооружением производства США и Соединенного Королевства вглубь РФ.