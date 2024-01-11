Иран разработал новый БПЛА, который РФ сможет использовать против Украины

На днях с территории Украины проинформировали, что ВС РФ начали применять против объектов ВСУ иранские реактивные ударные беспилотники Shahed-238, в дополнение к поршневому-«бесхвостовику» Shahed-136/«Герань-2».
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