Протоиерей РПЦ Первозванский: маникюр с иконами к Пасхе будет кощунством

Пасхальные традиции могут меняться, подчиняясь новым веяниям и трендам. Однако важно, чтобы они не были кощунственными, как, например, маникюр с иконами, объяснил протоиерей Русской православной церкви Максим Первозванский.
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