15 фото, доказывающих, что мы живем в матрице

Вы когда-нибудь задумывались, каково было бы иметь близнеца? А как бы вы отреагировали, если бы вам сказали, что где-то определённо есть ваш двойник? Герои этой подборки, наверняка, были удивлены, когда неожиданно встретили незнакомца, который был их точной копией.
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