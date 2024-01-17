15 фото, доказывающих, что мы живем в матрице

Вы когда-нибудь задумывались, каково было бы иметь близнеца? А как бы вы отреагировали, если бы вам сказали, что где-то определённо есть ваш двойник? Герои этой подборки, наверняка, были удивлены, когда неожиданно встретили незнакомца, который был их точной копией.