Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 фото, доказывающих, что мы живем в матрице

15 фото, доказывающих, что мы живем в матрице

Вы когда-нибудь задумывались, каково было бы иметь близнеца? А как бы вы отреагировали, если бы вам сказали, что где-то определённо есть ваш двойник? Герои этой подборки, наверняка, были удивлены, когда неожиданно встретили незнакомца, который был их точной копией.

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Комментарии
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А
Алексей
Население Земли около 8 млрд. человек.Природа не в состоянии создать столько вариантов внешностей.Следовательно,очень похожих людей очень много.Матрица тут не при чем.
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6 час.

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