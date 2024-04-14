Назначена дата первого за три года боя Конора Макгрегора

Он сразится с Майклом Чендлером 29 июня на турнире в Лас-Вегасе.фото: Иванко Игорь/Агентство «Москва»--> Экс-чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор сразится с американцем Майклом Чендлером 29 июня на турнире в Лас-Вегасе, сообщает пресс-служба промоушена.
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