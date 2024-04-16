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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Создать атмосферу". Интервью с разработчиком первой в истории видеоигры про Алтай

"Создать атмосферу". Интервью с разработчиком первой в истории видеоигры про Алтай

Игра "Сердце Алтая" должна выйти в октябре 2024 года. Она позволит игрокам побывать на локациях Горного Алтая и познакомиться с его культурой В октябре 2024 года в России выйдет первая в истории компьютерная игра про Алтай под названием "Сердце Алтая".

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