Четыре новых проезда появится на пересечении Староволынской и Минской улиц

В районе Фили-Давыдково обновят улично-дорожную сеть. Столичный Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) утвердил проект планировки территории (ППТ) на пересечении Староволынской и Минской улиц.
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