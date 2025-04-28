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Зеленский не хочет становиться козлом отпущения. Но придется

Зеленский не хочет становиться козлом отпущения. Но придется

Неужели в Ватикане, как и подобает, произошло чудо, и Дональд Трамп прозрел насчет стремления Владимира Путина к миру? После встречи с Владимиром Зеленским он написал у себя в социальных сетях, что российский лидер “возможно, не намерен останавливать войну”, а лишь “морочит мне голову”, и обращаться с ним нужно “по-другому”, — и тем снова дал Украине надежду, что его якобы “высеченное в граните” предложение может измениться.

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