В Казани загорелась горбольница №18

В социальных сетях появились видео с дымом над зданием одной из больниц на улице Мавлютова в Казани. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Татарстан, задымление произошло на территории Городской клинической больницы № 18.
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