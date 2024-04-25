Поплавская рассказала о нападении бородатого с акцентом: удачный день - не застрелили

А был ли мальчик? Бандерлоги плохо бакланят. Движухи нет, Путина не свергаем, меж собой не деремся. Вот жеж ёбушки -воробушки.

ВЧ

Владимир Черноморский

Пусть задаст вопрос нашему президенту, почему он довел ситуацию с мигрантам до такого состояния, подписав закон собственно ручно о ввозе инордцев в нашу страну, ни кто не видит этого, американцы виноваты ?!