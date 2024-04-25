Поплавская рассказала о нападении бородатого с акцентом: удачный день - не застрелили

Медвежий угол
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Медвежий угол

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# Чернильница   Ну что же, друзья, вот обмен культурными традициями и до звёзд наших драгоценных добрался, стали ближе к народу.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Задница не позволяет. Геморрой со стулом сросся...
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5 час.
николай ткаченко
А был ли мальчик? Бандерлоги плохо бакланят. Движухи нет, Путина не свергаем, меж собой не деремся. Вот жеж ёбушки -воробушки.
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1 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Пусть задаст вопрос нашему президенту, почему он довел ситуацию с мигрантам до такого состояния, подписав закон собственно ручно о ввозе инордцев в нашу страну, ни кто не видит этого, американцы виноваты ?!
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22 мин.

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