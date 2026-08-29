How Freaks & Geeks' Looming Cancellation Made It A Better Show

NBC executives may have cancelled Freaks & Geeks after just one season, but that didn't stop the show's writers from going out with an almighty bang.
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