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Импортные яйца не попали на полки российских магазинов

Импортные яйца не попали на полки российских магазинов

В Руспродсоюзе заявили, что цены на поставленный из-за рубежа продукт не ниже российских Импортные яйца, которые недавно начали активно поставлять в Россию из-за роста цен, так и не попали в торговые сети.

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