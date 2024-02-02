Импортные яйца не попали на полки российских магазинов

В Руспродсоюзе заявили, что цены на поставленный из-за рубежа продукт не ниже российских Импортные яйца, которые недавно начали активно поставлять в Россию из-за роста цен, так и не попали в торговые сети.
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