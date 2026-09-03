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Царьград

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За убийство русского парня Зикрулло дали 11 лет. Но он сразу выйдет на свободу?

За убийство русского парня Зикрулло дали 11 лет. Но он сразу выйдет на свободу?

Осужденный за убийство русского парня Зикрулло может выйти на свободу вскоре приговора.Убийца русского парня получил мягкий – по мнению семьи погибшего – приговор: 11 лет за решеткой.

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