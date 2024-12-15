Вице-премьер Сербии Вулин: США пытаются сделать Белград и Москву врагами

Решение США ввести санкции против сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") из-за российского владения предприятием по задумке Вашингтона должно заставить сербов отказаться от самостоятельной политики и принять ограничения в отношении Москвы, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.