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Если Россия не почистит преподавательский состав ВУЗов от русофобов, вновь прольётся кровь в попытке революции

Если Россия не почистит преподавательский состав ВУЗов от русофобов, вновь прольётся кровь в попытке революции

Юрий Кот Значение воспитательной функции системы образования в России специально снивелированно.

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