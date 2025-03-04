Россия нашла новую нишу в экономике

Власти России нашли новую нишу для развития экономики. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Технологическое обеспечение биоэкономики» 4 марта подчеркнул, что именно в этой отрасли начинается борьба за мировое лидерство, и Москва не должна уступать конкурентам.
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