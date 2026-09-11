Экс-министр связи России Николай Никифоров официально объявлен в розыск

Информация о розыске опубликована в базе МВД России. На прошлой неделе в СМИ появились сообщения, что следствие считает Никифорова одним из создателей и бенефициаров масштабной финансовой пирамиды Finiko.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Своя рыба уходит...
- Путин обозначил г...
- Зеленский озвучил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым