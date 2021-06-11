Стало известно, как Брэдли Купер отреагировал на новость о романе Ирины Шейк и Канье Уэста

После того как стало известно, что 40-летняя бывшая жена 44-летнего Канье Уэста Ким Кардашьян дала добро на его отношения с 35-летней Ириной Шейк, источники рассказали, как на роман бывшей возлюбленной и рэпера отреагировал 46-летний Брэдли Купер.