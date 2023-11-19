В Перми старые трамваи утилизируют после прихода новых «Львят»

Город получит до конца 2023 года 30 новых односекционных трамваев.Пермские старые трамвайные вагоны, произведенные в 1980-ых-начале 1990-ых годов, будут постепенно уходить из эксплуатации с появлением на линиях новых трамваев «Львенок».
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