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«Это нельзя вылечить»: Маргарита Симоньян впервые рассказала о тяжелой болезни ребенка

«Это нельзя вылечить»: Маргарита Симоньян впервые рассказала о тяжелой болезни ребенка

Иногда жизнь словно перестает оставлять человеку время на то, чтобы перевести дух. Для Маргариты Симоньян таким периодом стали несколько месяцев, в которые одна за другой пришли новости, способные выбить из колеи даже самого сильного человека.

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