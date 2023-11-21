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Вечерний Новосибирск

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Владимир Путин поблагодарил новосибирского волонтера Данилу Лузгина

Владимир Путин поблагодарил новосибирского волонтера Данилу Лузгина

Ребята работали в военных госпиталях ассистентами операционной сестры, медбратьями, помогали сотрудникам реанимации и службы эвакуации, выдавали продукты питания в гуманитарных штабах «Единой России», оказывали адресную помощь маломобильным гражданам, обслуживали пункты обогрева, участвовали в организации референдума на Донбассе.

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